РФ нанесла ракетный удар по Славянску

31.05.2022 11:00

Ночью 31 мая войска РФ нанесли ракетный удар по Славянску. Известно о троих погибших и шести раненых, сообщил глава Донецкой военной администрации Павел Кириленко.

"Пострадала школа и не менее семи многоэтажек. В настоящее время проводятся спасательные работы. О точном количестве жертв и пострадавших можно будет говорить после их завершения", - уточнил губернатор.

Он отметил, что авиаудар - очередное преступление российских оккупационных войск, жертвами которого являются гражданские.

Кириленко подчеркнул, что безопасных мест в Донецкой области нет и снова призвал мирных жителей эвакуироваться.