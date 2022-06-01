31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага

01.06.2022 09:00

Украинские военнослужащие из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 вражеских атак, на четырех локациях еще продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Фейсбуке.

Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.

По данным пресс-службы, российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.

Также сообщается, что с начала этих суток военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 2 танка; 13 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 6 вражеских автомобилей.