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Архив - Донецкая область

31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага

01.06.2022 09:00
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31 мая в зоне ООС отбиты девять атак врага

Украинские военнослужащие из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 9 вражеских атак, на четырех локациях еще продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-служба группировки Объединенных сил в Фейсбуке.
Отмечается, что вдоль всей полосы обороны враг применяет боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем, наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры, мирным жилым кварталам.
По данным пресс-службы, российские войска обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 45 гражданских объектов, из них: 41 жилой дом, школу искусств, детский сад и ряд хозяйственных построек. В результате этих обстрелов погибла женщина, еще двое ранены. Данные о точном количестве погибших, раненых, разрушениях и повреждениях в обеих областях уточняются.
Также сообщается, что с начала этих суток военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили 2 танка; 13 артиллерийских систем; 8 боевых бронированных машин; 6 вражеских автомобилей.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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