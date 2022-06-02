Славянск снова остался без света и воды

02.06.2022 12:00

В четверг, 2 июня, утром войска РФ в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. Об этом сообщает городской голова Славянска Вадим Лях.

"Очередное недоброе утро в Славянске. Четверг, 2 июня. К счастью, в этот раз в результате "прилета" по частному сектору обошлось без жертв и пострадавших. Из-за перебитой высоковольтной линии в городе нет света. Прекращена подача воды, которую вчера начало отлаживать предприятие Вода Донбасса", - сообщил городской голова.

Мэр города настоятельно рекомендует своим землякам эвакуироваться.