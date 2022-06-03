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На Донбассе за 2 июня отбито 5 вражеских атак
03.06.2022 09:00
Украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отразили 2 июня 5 атак врага. На 2 локациях еще продолжаются бои. Об этом в фейсбуке сообщает пресс-центр Группировки объединенных cил.
Наши отважные воины наносят рашистским захватчикам урон в живой силе и технике.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков; 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины;
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 вражеских беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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