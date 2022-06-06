Волонтери роздали солодощі близько 1000 дітям Донеччини

06.06.2022 13:00

В День захисту дітей 1 червня волонтери ГС “Асоціація гуманітарний центр “Все буде добре” в Краматорську та навколишніх населених пунктах роздали солодощі, соки та йогурти близько 1000 дітям.

Смаколики малеча могла отримати в 4 центрах видачі гуманітарної допомоги в Краматорську, якими опікується “Все буде добре”. А також була адресна доставка в невеликі села та містечка поблизу міста.

Зібрати пакунки для дітей вдалося завдяки допомозі міжнародної організації World Central Kitchen.

“Зараз так мало приводів для щастя наших дітей, тому ми дуже вдячні волонтерам, які змогли організувати радощі від смачних подарунків”, - ділиться Наталя, жителька Краматорська.