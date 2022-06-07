6 июня на Донбассе отбиты 10 атак врага

07.06.2022 08:00

6 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 10 атак врага. Об этом сообщает пресс-центр ОС.

"Оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещения семейно-спортивного клуба".

В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица, 12 получили ранения", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 1 танк; 3 артиллерийские системы; 2 боевые бронированные машины; 1 автомобиль; 2 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".