ГБР передаст ВСУ крупный арсенал оружия, обнаруженный в Донецкой области

08.06.2022 13:00

Сотрудники ГБР в октябре прошлого года обнаружили в одном из населенных пунктов Донецкой области скрытый крупный арсенал оружия и боеприпасов. По ходатайству следователя ГБР суд отменил арест, наложенный на эти вещественные доказательства. Они будут переданы для нужд Вооруженных сил Украины. Об этом сообщают в пресс-службе ГБР.

В частности, были изъяты: