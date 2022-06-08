Мэр Святогорска подозревается в госизмене

08.06.2022 15:00

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту госизмены городского головы Святогорска Донецкой области Владимира Бандуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что "мэр раздает интервью российским пропагандистам, в которых публично поддерживает "русский мир", дискредитирует ВСУ и государственные власти Украины".

На одном из таких видео, распространенном в социальных сетях, Бандура распространил российский фейк о якобы поджоге украинскими военными Всехсвятского скита Святогорской лавры.

Как уточнили в ГБР, в отношении главы Святогорска начато досудебное расследование по факту государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос о сообщении подозрения в государственной измене.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет или пожизненное заключение.