На Донбассе 7 июня отбиты 11 атак врага

08.06.2022 08:00

7 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом информирует пресс-центр ОС.

Оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, 6 получили ранения.

За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 5 артиллерийских систем; 2 боевые бронированные машины; 13 единиц автомобильной техники; 3 склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".