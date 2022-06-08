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На Донбассе 7 июня отбиты 11 атак врага
08.06.2022 08:00
7 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 11 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом информирует пресс-центр ОС.
Оккупанты обстреляли более 16 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 39 гражданских объектов, из них: 36 жилых домов, школу, детский сад, линию электропередач. В результате этих обстрелов погиб один гражданский, 6 получили ранения.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 3 танка; 5 артиллерийских систем; 2 боевые бронированные машины; 13 единиц автомобильной техники; 3 склада с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 2 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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