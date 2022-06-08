В ОРДО пропало местное "эфирное телевидение"

08.06.2022 09:00

Оккупанты ОРДО сетуют, что эфирное теле- и радиовещание "в полной или частичной мере" отсутствует с воскресенья "практически на всей территории" их так называемой "ДНР". Об этом сообщают сепаратистские СМИ на жителей "разных городов и районов", передает ОстроВ.

Вину за то, что с 5 июня вещание нарушено "практически во всех районах Донецка и соседней Макеевки" оккупационные власти, естественно, свалили на "украинские обстрелы".

Оккупанты признают, что "аналогичные проблемы" имеют жители Шахтерска, Чистяково (ранее - Торез), Крестовки (ранее - Кировское) и Дебальцево. В Горловке нарушено вещание новостных каналов, но "некоторые телеканалы с развлекательным контентом работают с перебоями". Проблемы с трансляцией наблюдаются также в Новоазовском районе.