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9 июня на Донбассе отбиты 7 атак врага
9 июня украинские защитники из состава группировки Объединенных сил отбили 7 атак врага. На двух локациях продолжаются бои. Об этом сообщает пресс-центр ОС.
Российские захватчики обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили более 60 гражданских объектов, из них 49 жилых домов, профилакторий, несколько производственных предприятий, фермерское хозяйство и железнодорожную станцию. В результате этих обстрелов погибли 2 гражданских лица.
За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 10 танков; 7 артиллерийских систем; 4 боевых бронированных машин; 3 специальных бронированных автомобиля; 4 единицы автомобильной техники; 1 склад с боеприпасами.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 5 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".
Теги: Донбасс, ООС, ситуация
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