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Оккупанты в Мариуполе начали выдавать "российские" пенсии
В оккупированном Мариуполе начали выдавать пенсии в российских рублях. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Оккупанты начали выдавать пенсии от России в Мариуполе. По их данным, зарегистрировано около 47 тыс. пенсионеров, однако наши источники сообщают, что около еще 10 тысяч мариупольцев принципиально не подали документы на подачки оккупантов. Выдача пенсий ожидаемо превратилась в очередной ад и издевательство. Очередь расписана до конца месяца, но опять же - это не спасает от хамства и битвы за выживание", - пишет Андрющенко.
В пересчете с рублей на гривню размер пенсии составляет 2600 гривен.
Пенсию выдают наличными - оккупанты привезли деньги накануне в бронированных автомобилях. Андрющенко считает, что российские власти специально печатают деньги для выплат на захваченных территориях Украины.
Теги: Донбасс, Мариуполь, оккупация, пенсии
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