Опубликованы точки доступа к Интернет в Мариуполе

10.06.2022 17:00

Во временно оккупированном Мариуполе в некоторых местах можно подсоединиться к Интернет. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Wi-Fi ул. Гагарина, 5 (пароль 44445555)

4G от оккупантского "Феникса":

- ул. Курчатова

- ул. Пашковского возле Дома молодежи

- жилой массив "Пентагон"

- ул. Сеченова в районе бывшего тира

- в районе плав-бассейна "Нептун"

- жилые микрорайоны 20-23

- район Свято-Николаевского храма (Голубая Церковь)

- больница №2.

Оставайтесь на связи с близкими", - говорится в сообщении.