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В ОРДЛО отменили все отпуска для боевиков
10.06.2022 15:00
В начале июня предводители квазиреспублик Донбасса подписали "приказы" об отмене отпусков для всех "военнослужащих" и "полицейских" на время войны. Об этом сообщают источники 24 канала в украинских спецслужбах.
С 24 февраля лишь некоторые члены бандформирований могли вернуться домой на несколько дней, хотя в начале полномасштабной войны им говорили о предоставлении регулярных возможностей увидеть семью.
Теги: отпуск, отмена, боевики, ОРДЛО
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