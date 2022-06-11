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В Мариуполе оккупанты запустили "зомбимобили"
11.06.2022 11:00
В оккупированном Мариуполе на экранах, закрепленных на грузовиках, начали показывать псевдоисторические программы о "собирании земель русских". Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.
"Мариуполь. Маразм совсем закрепился. Вы не поверите, но сегодня целый день на зомбимобилях крутили псевдоисторические программы о… Петре Первом и собирании земель русских. Все как вчера Путин рассказывал молодежи", - говорится в сообщении.
9 июня президент РФ Владимир Путин после посещения выставки "Петр I. Рождение империи" заявил, что на его долю тоже выпало "возвращать и укреплять территории".
Теги: Донбасс, Мариуполь, пропаганда, оккупанты, русский мир
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