Вся Донецкая область осталась без света

12.06.2022 08:00

Все крупные города на свободной территории Донецкой области обесточены из-за обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК Укрэнерго на территории области. Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут - все крупнейшие города на свободной территории Донбасса", - написал Кириленко.

Он отметил, что россияне бьют целенаправленно по объектам критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь тех, кто до сих пор остается в области.

Кириленко добавил, что сейчас специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения, однако, результаты будут зависеть от ситуации с безопасностью.