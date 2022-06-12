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Архив - Донецкая область

Вся Донецкая область осталась без света

12.06.2022 08:00
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Вся Донецкая область осталась без света

Все крупные города на свободной территории Донецкой области обесточены из-за обстрелов. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК Укрэнерго на территории области. Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут - все крупнейшие города на свободной территории Донбасса", - написал Кириленко.
Он отметил, что россияне бьют целенаправленно по объектам критической инфраструктуры, чтобы усложнить жизнь тех, кто до сих пор остается в области.
Кириленко добавил, что сейчас специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения, однако, результаты будут зависеть от ситуации с безопасностью.



Теги: Донбасс, обстрел, электроснабжение, Донетчина, обесточены
 
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