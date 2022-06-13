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Архив - Донецкая область

Пушилин назначил мэра-предателя гауляйтером Святогорска

13.06.2022 17:00
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Пушилин назначил мэра-предателя гауляйтером Святогорска

Глава группировки "ДНР" Денис Пушилин назначил "главой администрации" оккупированного Святогорска перешедшего на сторону захватчиков мэра города Владимира Бандуру. Об этом сообщают российские СМИ.
"Мы с ним давно на связи, он ждал, как и многие жители Святогорска, освобождения, поддерживает проведение специальной военной операции", — написал Пушилин в своем телеграм-канале.
Глава "ДНР" добавил, что Бандура "по понятным причинам он вынужден был скрывать свою позицию — стояла задача уберечь людей".
По словам главы "ДНР", сейчас стоит задача "как можно быстрее наладить мирную жизнь под юрисдикцией Донецкой народной республики: нашу связь, работу почтовых отделений, школ, лечебных учреждений", а также начать выплату пенсий и пособий "ДНР".



Теги: Святогорск, мэр, оккупация, предатель
 
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