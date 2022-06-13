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В ДонОВА рассказали о последствиях ночного обстрела Бахмута
13.06.2022 13:00
Три жилых дома и три инфраструктурных объекта повреждены в результате ночного обстрела Бахмута. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
От попадания возникли пожары, но спасатели ГСЧС оперативно их ликвидировали. Среди поврежденных учреждений - одно медицинское. Также повреждения получила карета скорой. По предварительным данным, пострадали три человека.
"Россияне называют войну «военной операцией», но на самом деле это операция против гражданских. То и дело они бьют туда, где никогда не было военных. Это поведение террориста, и отношение к врагу должно быть соответствующим", — отметил Кириленко.
Теги: последствия, обстрел, Бахмут
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