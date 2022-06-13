Восемь лет назад Мариуполь освободили от пророссийских боевиков

13.06.2022 11:00

В апреле 2014-го года Мариуполь оказался под контролем террористов, которые на некоторое время захватили власть в городе. В ответ, 13 июня, украинские защитники провели блестящую спецоперацию по освобождению Мариуполя от врага. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

"О том, что происходит в городе сегодня, знает весь мир, но вскоре мы будем так же отмечать день повторного освобождения", - говорится в сообщении.