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Архив - Донецкая область

Восемь лет назад Мариуполь освободили от пророссийских боевиков

13.06.2022 11:00
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Восемь лет назад Мариуполь освободили от пророссийских боевиков

В апреле 2014-го года Мариуполь оказался под контролем террористов, которые на некоторое время захватили власть в городе. В ответ, 13 июня, украинские защитники провели блестящую спецоперацию по освобождению Мариуполя от врага. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.
"О том, что происходит в городе сегодня, знает весь мир, но вскоре мы будем так же отмечать день повторного освобождения", - говорится в сообщении.



Теги: Мариуполь, освобождение, годовщина, оккупация
 
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