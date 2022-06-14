Авдеевка получила три терминала Starlink

14.06.2022 15:00

Для обеспечения связи на объектах критической инфраструктуры Авдеевка получила три терминала Starlink. Об этом сообщает Авдеевская городская военно-гражданская администрация.

«Ежедневными, почти непрерывными обстрелами путинская армия оставила Авдеевку без воды, газа, электроснабжения, интернета, мобильной связи и других элементарных благ. Благодаря усилиям неравнодушных людей, волонтеров и украинских чиновников высшего звена, частично удалось решить проблему с интернет-связью в Авдеевке», - говорится в сообщении.