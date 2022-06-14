Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ

14.06.2022 09:00

Жители прифронтовых сел Донбасса получили помощь от 103 отдельной бригады Сил ТрО ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОВА.

«Долг военных – обеспечить гражданское население всем необходимым. Население постоянно должно ощущать нашу поддержку, нашу заботу и присутствие Украинской армии», - отметил полковник Валерий Курко, командир 103-й отдельной бригады сил ТРО ВСУ.

Более 20 семей уже получили такую помощь. В планах военнослужащих - и дальше помогать населению Донбасса.