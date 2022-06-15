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Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ
На Славянском направлении зафиксированы систематические вражеские артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Татьяновка, Чепиль, Долина, Дибровное и Богородичное, сообщает Генштаб ВСУ.
На Лиманском направлении активных действий противник не проводил. Обстрелял из артиллерии гражданскую инфраструктуру в районе Северска.
На Северодонецком направлении захватчики обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Белая Гора, Устиновка, Тошковка и других. Нанесли авиаудар с вертолетов вблизи Метелкиного.
Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли наши войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудар неподалеку Белогоровки.
В районе Берестово украинские воины отбили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных боевых действий не вел. Вел обстрелы гражданской инфраструктуры неподалеку Авдеевки, Марьинки и Гуляйполя.
Нанес удары штурмовой и армейской авиацией в районах населенных пунктов Серебряное и Малые Щербаки. Проводил разведку боем вблизи Павловки.
Теги: Донбасс, война, ситуация
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