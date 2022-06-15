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СБУ разоблачила ІТ-компанию, разрабатывавшую ПО для "ЛДНР"
Киберспециалисты Службы безопасности разоблачили столичную компанию, занимавшуюся ІТ-поддержкой захваченных врагом предприятий и учреждений во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
В частности, как отмечается, эта компания поставляла врагу программное обеспечение для сбора коммунальных платежей.
Вырученные от жильцов средства руководители оккупационных администраций направляли на финансирование группировок так называемых "Л/ДНР", участвующих в полномасштабной агрессии РФ против Украины.
"С помощью нелегального программного продукта оккупанты перечислили в "бюджет" боевиков более 10 млн в гривневом эквиваленте. Кроме того, через онлайн-сервис оплаты "коммунальных услуг" захватчики получали доступ к учредительным данным местных жителей", - говорится в сообщении.
Установлено, что этот незаконный бизнес организовала руководитель компании. Из-за личных связей она заключала договоры с представителями оккупационных администраций на обслуживание их компьютерных систем.
"Непосредственно разработкой и администрированием программного обеспечения занималось более 10 работников. Для маскировки противоправной деятельности их рассредоточили в разных регионах, в том числе на временно оккупированных территориях. Среди основных "заказчиков" услуг были захваченые оккупантами предприятия и учреждения газо- и водоснабжения", - отметили в СБУ.
В настоящее время один из участников схемы уведомлен о подозрении по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). Вопрос об объявлении о подозрении другим причастным решается.
Досудебное расследование продолжается.
Теги: программное обеспечение, компания, СБУ, разоблачение, ОРДЛО
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