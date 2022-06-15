- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи12:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ09:00
- На Донетчине энергетики восстановили электроснабжение 22 населенных пунктов17:00
- Авдеевка получила три терминала Starlink15:00
- Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ09:00
- Пушилин назначил мэра-предателя гауляйтером Святогорска17:00
- В ДонОВА рассказали о последствиях ночного обстрела Бахмута13:00
- Восемь лет назад Мариуполь освободили от пророссийских боевиков11:00
- В Киеве началась идентификация тел защитников Мариуполя17:00
- Вся Донецкая область осталась без света08:00
В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи
В Славянске люди пенсионного возраста сегодня могут получить гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава Славянска Вадим Лях.
"Сегодня с 10:00 начали раздачу гуманитарной помощи жителям общины 60-80 лет. Получить пакет можно на пунктах выдачи, предъявив паспорт. Выдача пособия будет производиться согласно прописке", - говорится в сообщении.
Список пунктов выдачи гуманитарной помощи:
- мкр-н Восточный
ЗОШ-7, ул. Энергетиков, 24, тел 0661652614;
- мкр-н Славкурорт
ул. Сергиевская, 35, тел. 0509924367;
- мкр-н Кирпичный
ул. Демократическая, 29, тел. 0990126748;
- мкр-н Северный
ул. Новоселовская, 27, тел. 0509359471;
- мкр-н Целинный
ул. Рязанская, 3, тел. 0501550704;
- мкр-н Лесной
терцентр, Свободная, 7а, тел. 0508179649;
детская библиотека, ул. Олимпийская, 7, тел. 0502886181;
Оставь поселок Былбасовка, Торецкое
ул. Центральная, 218, тел. 0665441471;
- поселок Мирное
пер. Юбилейный, 7А, тел. 0952229617;
- мкр-н Залізничний-1
железнодорожный техникум, ул. Гагарина, 7, тел. 0663288041;
спорткомплекс, ул. Вокзальная, 59, тел. 0668602650;
- мкр-н Залізничний-2
СОШ № 18, ул. Подгорная, 242, тел.0955242842;
- мкр-н Лиманы
ул. Подгорная, 56, тел. 0508041732;
- мкр-н Словважмаш
ул. Полтавская, 10, тел. 0502059103;
- мкр-н Центр-1
опорный пункт полиции ул. Шевченко, 4, тел. 0954004133;
- мкр-н Центр-2
ул. Свободы, 16, тел. 0663517464;
- мкр-н Черевковка
библиотека № 5, ул. Престижная, 2, тел. 0954442403;
- мкр-н Химик
библиотека № 8, пер. Донской, 7, тел. 0993609102;
- поселок Андреевка
магазин, ул. Заречная, 1, тел. 0501067432;
- мкр-н Молочар
ул. Горловская, 47А, тел. 0958002524.
Теги: Донбасс, пенсионер, Славянск, гуманитарная помощь
- На ставке зарезали военного пенсионера
- В Донбассе мошенники похищают "свежую" пенсию
- Внимание! Мошенники обманывают пенсионеров, вручая им липовые миллионы
- В Славянске старики боятся, что за ними будет некому ухаживать
- Внук набросился на бабушку с пельменницей
- В Славянске пожар унес жизнь пенсионерки
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи12:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ09:00
- На Донетчине энергетики восстановили электроснабжение 22 населенных пунктов17:00
- Авдеевка получила три терминала Starlink15:00
- Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ09:00
- Пушилин назначил мэра-предателя гауляйтером Святогорска17:00
- В ДонОВА рассказали о последствиях ночного обстрела Бахмута13:00
- Гайдай назвал количество укрывающихся на северодонецком "Азоте" мирных жителей12:00
- Восемь лет назад Мариуполь освободили от пророссийских боевиков11:00
- Более 50 жителей Лисичанска заподозрили в сотрудничестве с оккупантами08:00
- В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи12:00
- Интернет-провайдеры Донетчины получили системы Tesla Powerwall 211:00
- В Польше рассказали о ситуации с трудоустройством украинскиих беженцев10:00
- Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба ВСУ09:00
- Сегодня состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины08:00
- На Донетчине энергетики восстановили электроснабжение 22 населенных пунктов17:00
- Авдеевка получила три терминала Starlink15:00
- На юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение13:00
- Сергей Жадан получил международную премию за роман о войне на Донбассе12:00
- Кабмин запретил экспорт украинского газа, угля и мазута11:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Пільгове розмитнення авто: допомога волонтерам чи спекулянтам?13:00
- Пам’ятки під обстрілами: як захистити культуру від війни?13:00
- У пошуках пального. Що відбувається на заправках?10:00
- Казино Slotor с коллекцией лучших слотов в Украине11:00
- Вся Донецкая область осталась без света
- В ДонОВА рассказали о последствиях ночного обстрела Бахмута
- Пушилин назначил мэра-предателя гауляйтером Святогорска
- Более 50 жителей Лисичанска заподозрили в сотрудничестве с оккупантами
- На Львовщине биржа криптовалют выделила более миллиона долларов на выплаты переселенцам
- Гайдай назвал количество укрывающихся на северодонецком "Азоте" мирных жителей
- На юго-востоке Украины объявлено штормовое предупреждение
- Восемь лет назад Мариуполь освободили от пророссийских боевиков
- Зеленский создал военную администрацию Лисичанска
- Жители прифронтовых сел Донетчины получили помощь от ВСУ