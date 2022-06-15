В Славянске сегодня проводится выдача гумпомощи

15.06.2022 12:00

В Славянске люди пенсионного возраста сегодня могут получить гуманитарную помощь. Об этом сообщил глава Славянска Вадим Лях.

"Сегодня с 10:00 начали раздачу гуманитарной помощи жителям общины 60-80 лет. Получить пакет можно на пунктах выдачи, предъявив паспорт. Выдача пособия будет производиться согласно прописке", - говорится в сообщении.

Список пунктов выдачи гуманитарной помощи:

- мкр-н Восточный

ЗОШ-7, ул. Энергетиков, 24, тел 0661652614;

- мкр-н Славкурорт

ул. Сергиевская, 35, тел. 0509924367;

- мкр-н Кирпичный

ул. Демократическая, 29, тел. 0990126748;

- мкр-н Северный

ул. Новоселовская, 27, тел. 0509359471;

- мкр-н Целинный

ул. Рязанская, 3, тел. 0501550704;

- мкр-н Лесной

терцентр, Свободная, 7а, тел. 0508179649;

детская библиотека, ул. Олимпийская, 7, тел. 0502886181;

Оставь поселок Былбасовка, Торецкое

ул. Центральная, 218, тел. 0665441471;

- поселок Мирное

пер. Юбилейный, 7А, тел. 0952229617;

- мкр-н Залізничний-1

железнодорожный техникум, ул. Гагарина, 7, тел. 0663288041;

спорткомплекс, ул. Вокзальная, 59, тел. 0668602650;

- мкр-н Залізничний-2

СОШ № 18, ул. Подгорная, 242, тел.0955242842;

- мкр-н Лиманы

ул. Подгорная, 56, тел. 0508041732;

- мкр-н Словважмаш

ул. Полтавская, 10, тел. 0502059103;

- мкр-н Центр-1

опорный пункт полиции ул. Шевченко, 4, тел. 0954004133;

- мкр-н Центр-2

ул. Свободы, 16, тел. 0663517464;

- мкр-н Черевковка

библиотека № 5, ул. Престижная, 2, тел. 0954442403;

- мкр-н Химик

библиотека № 8, пер. Донской, 7, тел. 0993609102;

- поселок Андреевка

магазин, ул. Заречная, 1, тел. 0501067432;

- мкр-н Молочар

ул. Горловская, 47А, тел. 0958002524.