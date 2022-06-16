Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Покровск попал под ракетный удар

16.06.2022 11:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Покровск попал под ракетный удар

Россияне нанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"Русские ракеты снова поразили населенные пункты Донецкой области. На этот раз - Покровск и поселок Гришин.
Два человека ранены, разрушены и повреждены по меньшей мере 14 частных жилых домов, метеостанция, ферма – там погибло около трех десятков животных", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Покровск, ракетный удар
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх