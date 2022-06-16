В Славянске водоснабжение будет осуществляться по графику

16.06.2022 13:00

В связи с недостаточным количеством воды, необходимой для нормального жизнеобеспечения города, подкачивающие насосные станции в многоэтажных домах центральной части города будут работать по графику: с 5:00 до 9:00 и из 17:00 до 22:00.

Об этом сообщили в городской военной администрации по информации "Славгорводоканала".