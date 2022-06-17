Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба

17.06.2022 10:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба

Российские захватчики концентрируют силы для наступления в Донецкой области. ВСУ отразили штурм на двух направлениях, сообщает Генштаб в утренней сводке в пятницу, 17 июня.
"На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. ВСУ успешно отразили штурм", – говорится в сообщении.
Кроме того, пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.
На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.
На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям украинских войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.



Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх