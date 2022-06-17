Оперативная обстановка на Донбассе по данным Генштаба

17.06.2022 10:00

Российские захватчики концентрируют силы для наступления в Донецкой области. ВСУ отразили штурм на двух направлениях, сообщает Генштаб в утренней сводке в пятницу, 17 июня.

"На Славянском направлении оккупанты сосредоточивают основные усилия на продолжении наступления на Славянск. Ведут разведку боем в районе населенного пункта Краснополье, бой продолжается. Враг пытался взять под полный контроль населенный пункт Богородичное. ВСУ успешно отразили штурм", – говорится в сообщении.

Кроме того, пытаясь создать условия для развития наступления на город Славянск, враг применяет артиллерию в районах Долины, Краснополья, Дубровного и Вернополья.

На Бахмутском направлении защитники Украины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Золотое. Враг отошел. Оккупанты попытались выдвинуться в направлении населенных пунктов Васильевка и Берестово. Наши воины нанесли огневое поражение и заставили врага бежать.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия противника не зафиксированы. Враг нанес авиационные удары вблизи Нью-Йорка, Авдеевки и Победы.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние из ствольной и реактивной артиллерии по подразделениям украинских войск. Нанесли авиаудар по населенному пункту Устиновка. Продолжаются боевые действия за полный контроль над городом Северодонецк. Противник совершает перемещение на направление дополнительных подразделений реактивной артиллерии.