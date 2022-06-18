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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

18.06.2022 10:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

ВСУ нанесли серьезные потери российским оккупантам на Донбассе, сообщается в утренней сводке Генштаба в субботу, 18 июня.
"Недалеко от Горного, Берестового и Кодемы украинские войска в очередной раз нанесли врагу потери. После неудачных штурмовых действий оккупанты отошли. В результате огневого поражения Силами обороны Украины подразделения 11-го отдельного мотострелкового полка 1-го армейского корпуса понесли значительные потери и выведены из района ведения боевых действий для восстановления боеспособности", - говорится в сообщении.
На Харьковском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Петровка, Коробочкино и Пришиб.
На Славянском направлении враг систематически ведет артобстрелы в районах населенных пунктов Дубровно, Долина, Краснополье, Грушуваха, Адамовка. Также войска РФ пытались возобновить штурмовые действия в районе населенного пункта Краснополье, бои продолжаются.
На Донецком направлении противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
На Лиманском направлении враг совершил артиллерийский обстрел районов Сидорового и Маякова.
На Северодонецком продолжаются обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня недалеко от Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Воронового.
"Продолжаются боевые действия за город Северодонецк. В целях улучшения тактического положения подразделения противника пытались вести штурмовые действия за пределами города, успеха не имели", - сказано в сообщении.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Золотое, Спирное, Берестово, Соледарь, Клиновое, Троицкое.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуры из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Опросное, Владимировка, Новоселка и Щербаки.



Теги: Донбасс, ООС, ситуация
 
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