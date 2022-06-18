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В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»
18.06.2022 13:00
После утренних обстрелов в оккупированном Донецке загорелся завод «Топаз», находящийся в Куйбышевском районе. Об этом сообщает так называемый "мэр" города Алексей Кулемзин.
По его словам, сейчас над заводом видно плотное облако дыма. Кулемзин также отметил, что ряд местных жителей получили ранения.
Завод «Топаз» является частью оборонно-промышленной корпорации «АЛМАЗ» непризнанной республики.
Теги: Донецк, пожар, топаз, обстрел
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