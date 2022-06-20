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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
На Донецком направлении враг продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Интенсивно применяет авиацию. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 20 июня.
На Северодонецком направлении военные РФ обстреливали из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка и нанес авиационных ударов парами самолетов Су-25 вблизи Белой Горы и Мирной. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над городом Северодонецк.
На Бахмутском направлении в течение суток враг совершал обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Также нанесены авиаудар вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка.
На Лиманском, Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытается не допустить перегруппировку подразделений украинских войск. Противник осуществил обстрелы из артиллерии разных калибров в районах населенных пунктов Калиново, Очеретино, Бердичи, Желанне, Тоненькое, Северное, Орловка, Семеновка, Веселое, Авдеевка, Нетайлово, Водяное, Опытное, Первомайское, Пески, Красногоровка, Маръ, Большая Новоселка, Времевка, Ольговское, Зеленое Поле, Новополь, Темировка, Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Гуляйпольское, Новоданиловка, Орехов и Каменское.
На Лиманском направлении войска РФ нанесли авиаудар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.
На Авдеевском направлении враг нанес авиаудары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.
Теги: Донбасс, Генштаб, ООС, ситуация
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