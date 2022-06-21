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Архив - Донецкая область

ДТЭК восстановила электроснабжение 7 населенных пунктов Донетчины

21.06.2022 15:00
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ДТЭК восстановила электроснабжение 7 населенных пунктов Донетчины

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для почти 5,5 тысяч домов в 7 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области, сообщается на сайте компании.
В частности, энергетикам удалось меньше, чем за сутки провести работы для более 4 тысяч семей на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где были зафиксированы массированные артиллерийские обстрелы.
При этом в Донецкой области без электроснабжения остаются 320 населенных пунктов.
Энергетики приступают к ремонтным работам после получения соответствующего разрешения от ВСУ.



Теги: Донбасс, восстановление, ДТЭК, электроснабжение
 
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