ДТЭК восстановила электроснабжение 7 населенных пунктов Донетчины

21.06.2022 15:00

За минувшие сутки аварийные бригады ДТЭК вернули свет для почти 5,5 тысяч домов в 7 населенных пунктах Покровского, Бахмутского и Краматорского районов Донецкой области, сообщается на сайте компании.

В частности, энергетикам удалось меньше, чем за сутки провести работы для более 4 тысяч семей на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где были зафиксированы массированные артиллерийские обстрелы.

При этом в Донецкой области без электроснабжения остаются 320 населенных пунктов.

Энергетики приступают к ремонтным работам после получения соответствующего разрешения от ВСУ.