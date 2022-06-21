Последние новости раздела
- Российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Школы Покровской громады получили 23 ноутбука от ЮНИСЕФ15:00
- В оккупированном Донецке приостановлено движение общественного транспорта10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Метинвест предложил трудоустройство работникам своих мариупольских предприятий17:00
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»13:00
- Покровск остался без водоснабжения из-за боевых действий11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
Российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке
21.06.2022 12:00
Военные РФ ночью 21 июня обстреляли снарядами РСЗО Град с магниевым зарядом школу №6 в Авдеевке. Произошел большой пожар. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
“Это уже третья школа, уничтоженная русскими в Авдеевке. Всего же на Донбассе оккупанты разрушили около двух сотен школ", - отметил он.
Теги: Донбасс, Авдеевка, школа, пожар, обстрел
Читайте также:
- Авдеевка: приятное открытие и дыхание войны
- В Авдеевке тушат пожары и пытаются восстановить энергоснабжение
- В Авдеевке ЧП: школьникам стало плохо
- "Конклав выбирает нового Папу!" - сети комментируют пожар вблизи авдеевской "промки"
- Вследствие артудара по Авдеевке пожар уничтожил частный дом
- Ночью на Донетчине горела школа
- Российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке12:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Школы Покровской громады получили 23 ноутбука от ЮНИСЕФ15:00
- Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке12:00
- В оккупированном Донецке приостановлено движение общественного транспорта10:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе09:00
- Сергей Гайдай рассказал о ценах на оккупированной Луганщине13:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Метинвест предложил трудоустройство работникам своих мариупольских предприятий17:00
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»13:00
- Российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке12:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе10:00
- Зеленский встретился с Беном Стиллером09:00
- Ощадбанк добавил важную функцию для жителей оккупированных территорий08:00
- Песков рассказал о перспективах привлечения ОДКБ к войне в Украине17:00
- Школы Покровской громады получили 23 ноутбука от ЮНИСЕФ15:00
- В Украине суд запретил деятельность партии ОПЗЖ13:00
- Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке12:00
- Резников анонсировал "европейское турне" разбитой техники армии РФ11:00
- Онлайн казино Джой для гемблеров из Украины11:00
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино17:30
- Обзор на онлайн казино Вавада17:00
- Новые казино Украины 202211:00
- Slots City – огляд ліцензованого казино України10:00
- Можно ли играть в игровые автоматы онлайн бесплатно и получать выигрыши?10:00
- Пенсії під час війни: як виплачують?17:00
- Все буде добре, коли ми допомагаємо один одному13:00
- Особенности выбора онлайн казино11:00
- «Можем павтаріть». Як Росія влаштовує геноцид українців17:00
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Донецке начался пожар на заводе «Топаз»
- Покровск остался без водоснабжения из-за боевых действий
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- В оккупированном Донецке приостановлено движение общественного транспорта
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
- Ігрові автомати 777 в онлайн казино
- Журналист Роман Цымбалюк рассказал о потерях "кадыровцев" в Северодонецке
- Метинвест предложил трудоустройство работникам своих мариупольских предприятий
- Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе