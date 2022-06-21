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Архив - Донецкая область

Российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке

21.06.2022 12:00
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Российские оккупанты обстреляли школу в Авдеевке

Военные РФ ночью 21 июня обстреляли снарядами РСЗО Град с магниевым зарядом школу №6 в Авдеевке. Произошел большой пожар. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
“Это уже третья школа, уничтоженная русскими в Авдеевке. Всего же на Донбассе оккупанты разрушили около двух сотен школ", - отметил он.



Теги: Донбасс, Авдеевка, школа, пожар, обстрел
 
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