9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения

22.06.2022 17:00

В Полтавской области по материалам СБУ к 15 годам заключения приговорены 9 боевиков так называемой "ДНР", которые воевали против Украины. Злоумышленники были задержаны во время освобождения территории Харьковщины. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

"Установлено, что они присоединились к незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной Донетчине в начале полномасштабной агрессии РФ. Получив оружие и военную форму российского образца, боевики в составе оккупационных группировок РФ были направлены в Харьковскую область.

Там они участвовали в боевых действиях против украинских войск, в том числе дежурили на вражеских блокпостах и обустраивали позиции агрессоров. Суд признал злоумышленников виновными в государственной измене и участии в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.