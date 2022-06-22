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Архив - Донецкая область

9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения

22.06.2022 17:00
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9 боевиков ОРДО приговорили к 15 годам заключения

В Полтавской области по материалам СБУ к 15 годам заключения приговорены 9 боевиков так называемой "ДНР", которые воевали против Украины. Злоумышленники были задержаны во время освобождения территории Харьковщины. Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.
"Установлено, что они присоединились к незаконным вооруженным формированиям на временно оккупированной Донетчине в начале полномасштабной агрессии РФ. Получив оружие и военную форму российского образца, боевики в составе оккупационных группировок РФ были направлены в Харьковскую область.
Там они участвовали в боевых действиях против украинских войск, в том числе дежурили на вражеских блокпостах и обустраивали позиции агрессоров. Суд признал злоумышленников виновными в государственной измене и участии в незаконных вооруженных формированиях", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, суд, приговор, ДНР, боевики
 
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