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На "Азовстали" во время разминирования подорвались два оккупанта
22.06.2022 10:00
В Мариуполе оккупанты решили заняться разминированием территории завода "Азовсталь". Во время разминирования раздался взрыв, который услышало полгорода. Об этом сообщает в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сегодня российские саперы вместе с военными проводили разминирование территории завода "Азовсталь" в районе доменных цехов.
Итог - минус два оккупанта, пошли петь вместе с кобзоном. Взрыв слышало полгорода", - сказано в сообщении.
По словам Андрющенко, чтобы придать большего трагизма ситуации, оккупанты почему-то собственных военных назвали "энергетиками".
Теги: Донбасс, взрыв, Азовсталь, саперы, оккупанты
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