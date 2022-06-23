В Мариуполе оккупанты начали создавать "Юнармию"

23.06.2022 13:00

В оккупированном Мариуполе приняли первых девять подростков в российскую военизированную организацию "Юнармия". Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

"Пропаганда нового уровня. Вчера показательно приняли первую девятку в путлерюгенд. Пока одни юноши сопротивляются, другие вместе с родителями и "просветителями" стремятся выслужиться. Отвратительно. Однако, желающих оказалось немного. Пассивное сопротивление в Мариуполе не уменьшается", - говорится в сообщении.