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ДТЭК вернул свет жителям 9 населенных пунктов Донецкой области
За минувшие сутки специалисты ДТЭК Донецкие электросети возвратят электроснабжение в 9 населенных пунктах Краматорского, Бахмутского и Покровского районов. Снова со светом — 6 702 домохозяйства, сообщает пресс-служба компании.
Половина обновлений в Селидовской общине. Здесь энергетики заживили более 3 тысяч домохозяйств, обесточенных накануне. Кроме того, специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось попасть к поврежденным обстрелами три дня назад сетям в Славянской общине и восстановить свет в домах более 1,7 тысячи семей.
В Донецкой области продолжаются массированные обстрелы, продолжаются авиа- и ракетные удары. Мы просим жителей Донетчины с пониманием относиться к проблемам с электропитанием, поскольку боевые действия постоянно разрушают электроинфраструктуру региона, особенно на севере области.
Без света остаются 325 населённых пунктов Донецкой области. Самые сложные направления — Славянское, Авдеевское, Марьинское, Торецкое, Бахмутское. Энергетики ждут разрешения Вооруженных сил Украины, чтобы начать ремонты.
Теги: восстановление, ДТЭК, электроснабжение, Донетчина
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