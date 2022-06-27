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Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска
27.06.2022 17:00
Один погибший и по меньшей мере один раненый - следствие утреннего артобстрела Славянска. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. Повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и 1 инфраструктурный объект.
Еще один обстрел Славянска произошел ночью — без пострадавших, но есть поврежденное имущество", - говорится в сообщении.
Теги: Донбасс, Славянск, последствия, обстрел
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