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Архив - Донецкая область

Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска

27.06.2022 17:00
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Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска

Один погибший и по меньшей мере один раненый - следствие утреннего артобстрела Славянска. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
"По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. Повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и 1 инфраструктурный объект.
Еще один обстрел Славянска произошел ночью — без пострадавших, но есть поврежденное имущество", - говорится в сообщении.



Теги: Донбасс, Славянск, последствия, обстрел
 
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