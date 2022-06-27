Кириленко рассказал о последствиях сегодняшнего обстрела Славянска

27.06.2022 17:00

Один погибший и по меньшей мере один раненый - следствие утреннего артобстрела Славянска. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"По предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы. Повреждены по меньшей мере 4 жилых дома и 1 инфраструктурный объект.

Еще один обстрел Славянска произошел ночью — без пострадавших, но есть поврежденное имущество", - говорится в сообщении.