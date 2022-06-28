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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе
В направлении Довгенькое – Долина на Славянском направлении украинские защитники остановили и отбросили врага назад. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.
Осуществил обстрелы позиций ВСУ по артиллерии и реактивным системам залпового огня. Провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушуваха. Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина украинские защитники решительно остановили и отбросили врага назад.
На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.
На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Николаевка и Яковловка.
Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.
Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций украинских подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка - Спорное, в дальнейшем вело наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все попытки и заставили врага отойти.
На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел, производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.
Украинские воины отразили штурм в направлении Егоровка - Павловка. Враг с потерями отошел.
Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
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