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В Славянске прекращены подача воды и движение троллейбусов
28.06.2022 12:00
В результате нарушения электроснабжения объектов КП “Вода Донбасса” в Славянске прекращено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.
“В дальнейшем в городе будет осуществляться подвоз воды, а также наполнение уличных емкостей”, — говорится в сообщении.
Кроме того из-за отсутстаия электроэнергии в городе временно остановлено движение троллейбусов.
"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Следите за информацией на наших ресурсах!" - добавили в горсовете.
Теги: Донбасс, Славянск, троллейбус, остановка, водоснабжение
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