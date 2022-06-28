В Славянске прекращены подача воды и движение троллейбусов

28.06.2022 12:00

В результате нарушения электроснабжения объектов КП “Вода Донбасса” в Славянске прекращено водоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Славянского городского совета.

“В дальнейшем в городе будет осуществляться подвоз воды, а также наполнение уличных емкостей”, — говорится в сообщении.

Кроме того из-за отсутстаия электроэнергии в городе временно остановлено движение троллейбусов.

"О возобновлении движения будет сообщено дополнительно. Следите за информацией на наших ресурсах!" - добавили в горсовете.