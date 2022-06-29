В Мариуполе оккупанты анонсировали начало сноса домов

29.06.2022 12:00

В Мариуполе с первого июля оккупационные власти начинают снос домов. Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. С первого июля оккупационные власти начинают снос домов. Из-за возмущения людей городские коллаборанты прибегают к новым выдумкам. Такие сообщения размещают на домах, которые готовят к выселению. "Маневренный жилищный фонд" - это то, чего в Мариуполе нет. Фактически это означает - вас выселят на улицу, вытаскивайте вещи и уходите куда хотите. Главное - звучит красиво", - говорится в сообщении.