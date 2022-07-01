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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

01.07.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

Российские захватчики активизировали боевые действия на Краматорском направлении, а также пытаются взять под контроль Луганскую область. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении войска противника продолжают ведение обороны, перегруппировываются и пытаются улучшить тактическое положение. Агрессор совершил артиллерийские обстрелы позиций украинских войск недалеко от Долины, Мазановки, Дибровного, Грушувахи, Адамовки, Гусаровки и Ивановки.
На Донецком направлении противник основные усилия сосредотачивает на окружении украинских военных в Лисичанске с юга и запада, установлении полного контроля над Луганской областью. Ведение штурмовых действий с целью блокирования логистического обеспечения подразделений ВСУ.
На Лисичанском направлении обстреливает позиции ВСУ по ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Северск, Белогоровка, Лисичанск и Волчеяровка. Пытается взять под контроль участок автодороги Бахмут – Лисичанск, успеха не имеет.
Одновременно враг активизировал боевые действия на Краматорском направлении.
На Бахмутском направлении противник обстреливает из артиллерии районы населенных пунктов Берестово, Яковлевка, Возрождения, Майорска и Угледарской ТЭС. Пытается улучшить тактическое положение в направлении населенного пункта Покровское, успеха нет.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях производил обстрелы украинских позиций по ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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