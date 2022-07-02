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Архив - Донецкая область

Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

02.07.2022 09:00
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Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

На Краматорском направлении обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Белогоровки, Маяков и Донецкого, а на Лисичанском – Золотаровки и Верхнекаменского. В направлении последнего вело наступление, успеха не имел, отошел. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
На Славянском направлении враг ведет оборонительные бои. Также штурмовал Богородичное, успеха не имел. Обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Дибривно, Курулька, Мазановка, Богородичное, Краснополье, Адамовка, Сухая Каменка, Гусаровка и Криничное.
Противник пытается усовершенствовать систему логистического обеспечения на указанном направлении.
На Бахмутском направлении зафиксированы обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Вершины, Бахмута и Спорного. Также враг нанес авиаудары в районе населенного пункта Вершина.
На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты обстреливали из артиллерии разных калибров районы населенных пунктов Шумы, Нью-Йорк, Железное, Авдеевка, Красногоровка, Новомихайловка, Марьинка, Павловка, Угледар, Золотая Нива, Шевченко, Орехово и Зализничное. Вражеские авиационные удары зафиксированы вблизи Новобахмутовки и Авдеевки.



Теги: Донбасс, война, Генштаб, ситуация
 
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