Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

03.07.2022 10:00

На Донецком направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на закреплении на позициях в районе Лисичанска и Верхнекаменки. Вели наступление вблизи Белогоровки, успеха не имели, вынуждены отойти. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении россияне безуспешно пытались вести штурм неподалеку от Мазановки. Получили отпор и отошли. Враг применяет комплексы радиоэлектронной борьбы. Оккупанты обстреляли из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Краснополье, Сухая Каменка, Вернополье и Маяки.

На Бахмутском направлении враг стрелял неподалеку от Новолуганского и Майского. Нанес авиаудар вблизи Покровского. Пытается вести наступление в районе населенного пункта Спирное, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник обстреливал наши позиции в районах населенных пунктов Пески, Невельское, Новомихайловка, Новоданиловка, Полтавка, Белогорье, Ольговское и Каменское. Штурмовыми действиями враг пытается улучшить тактическое положение в районе Спартака.