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Архив - Донецкая область

Славянск подвергся массированным обстрелам

03.07.2022 17:00
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Славянск подвергся массированным обстрелам

Российские оккупационные войска сегодня, 3 июля, нанесли массированный удар по Славянску Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Массированный обстрел Славянска РСЗО. Самый масштабный за последнее время. Много убитых и раненых.
Держимся. Мы вместе", - говорится в сообщении.
Вадим Лях отметил, что в городе зафиксировано около 15 пожаров. Окончательная информация о последствиях обстрела уточняется.



Теги: Донбасс, Славянск, оккупация, обстрелы
 
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