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В оккупированном Снежном взорвался склад боеприпасов
04.07.2022 09:00
Во временно оккупированном Россией городе Снежное Донецкой области в ночь на понедельник, 4 июля, был уничтожен склад боеприпасов. Соответсвующее информация появилась в соцсетях.
В частности, жители города написали, что взрывы раздались на заводе "Снежнянскхиммаш".
"В Снежном склад бомбанули, судя по всему", "Горит склад БК красиво так горит, ярко! С салютом и фейерверками!" – сказано в сообщениях.
Теги: Донбасс, Снежное, взрыв, боеприпасы, склад
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