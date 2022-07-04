В оккупированном Снежном взорвался склад боеприпасов

04.07.2022 09:00

Во временно оккупированном Россией городе Снежное Донецкой области в ночь на понедельник, 4 июля, был уничтожен склад боеприпасов. Соответсвующее информация появилась в соцсетях.

В частности, жители города написали, что взрывы раздались на заводе "Снежнянскхиммаш".

"В Снежном склад бомбанули, судя по всему", "Горит склад БК красиво так горит, ярко! С салютом и фейерверками!" – сказано в сообщениях.