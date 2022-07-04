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Архив - Донецкая область

Журналисты France 24 попали под обстрел в Славянске (ВИДЕО)

04.07.2022 13:00
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Журналисты France 24 попали под обстрел в Славянске (ВИДЕО)

В Славянске журналисты французского телеканала FRANCE 24 попали под обстрел российских оккупантов во время съемки сюжета о работе украинских спасателей в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"Под обстрел попали жители, которые пришли за водой, подвезенной спасательными машинами, наши ребята и французские журналисты. Кадры рашистских "прилетов" журналисты из сюжета не вырезали", — говорится в сообщении.



Теги: Франция, Славянск, обстрел, журналисты
 
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