В "ДНР" утвердили перечень обязательных теле- и радиостанций

05.07.2022 16:00

Главарь "ДНР" Денис Пушилин утвердил перечень обязательных для распространения телеканалов и FM-станций. Об этом говорится в "указе" коллаборациониста, передает ОстроВ.

В нем отмечается, что обозначенные теле- и радиоканалы являются обязательными для распространения на всей территории так называемой "ДНР".

В перечень кроме откровенно пропагандистских телеканалов типа "Оплот ТВ" и "Новороссия ТВ" обязательными для распространения были назначены радиостанции "Папино радио" и "Новороссия Рокс".