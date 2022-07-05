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В "ДНР" утвердили перечень обязательных теле- и радиостанций
05.07.2022 16:00
Главарь "ДНР" Денис Пушилин утвердил перечень обязательных для распространения телеканалов и FM-станций. Об этом говорится в "указе" коллаборациониста, передает ОстроВ.
В нем отмечается, что обозначенные теле- и радиоканалы являются обязательными для распространения на всей территории так называемой "ДНР".
В перечень кроме откровенно пропагандистских телеканалов типа "Оплот ТВ" и "Новороссия ТВ" обязательными для распространения были назначены радиостанции "Папино радио" и "Новороссия Рокс".
Теги: Донбасс, телевидение, радио, указ, ДНР, Пушилин
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