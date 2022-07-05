В Донецке взорвался склад боеприпасов рашистов (ВИДЕО)

05.07.2022 15:00

Донецкие паблики сообщают, что в городе взорвался один из крупных российских складов боеприпасов, размещенный оккупантами в "КамАЗ-центре".

"В Донецке взорвался один из крупных российских складов БК, который орки разместили в "КАМАЗ-центре"

Слышна детонация снарядов. Кто-то остался без обеспечения. Ювелирная работа", - пишут пользователи соцсетей.