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В Донецке взорвался склад боеприпасов рашистов (ВИДЕО)
05.07.2022 15:00
Донецкие паблики сообщают, что в городе взорвался один из крупных российских складов боеприпасов, размещенный оккупантами в "КамАЗ-центре".
"В Донецке взорвался один из крупных российских складов БК, который орки разместили в "КАМАЗ-центре"
Слышна детонация снарядов. Кто-то остался без обеспечения. Ювелирная работа", - пишут пользователи соцсетей.
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв, боеприпасы, склад, оккупанты
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