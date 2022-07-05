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Архив - Донецкая область

Зеленский образовал 14 военных администраций на Донетчине

05.07.2022 08:00
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Зеленский образовал 14 военных администраций на Донетчине

В Донецкой области образовали 14 новых военных администраций. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Так, в области образовали:

  • Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района
  • Великоновосилковську поселковый военную администрацию Волновахского района
  • Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района
  • Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района
  • Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района
  • Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района
  • Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района
  • Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района
  • Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района
  • Сиверскую городскую военную администрацию Бахмутского района
  • Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района
  • Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района
  • Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района
  • Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района.


Теги: указ, Донетчина, военно-гражданские администрации, Зеленский
 
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