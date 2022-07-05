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Зеленский образовал 14 военных администраций на Донетчине
05.07.2022 08:00
В Донецкой области образовали 14 новых военных администраций. Президент Украины Владимир Зеленский подписал соответствующий указ. Об этом сообщается на сайте главы государства.
Так, в области образовали:
- Бахмутскую городскую военную администрацию Бахмутского района
- Великоновосилковську поселковый военную администрацию Волновахского района
- Звановскую сельскую военную администрацию Бахмутского района
- Комарскую сельскую военную администрацию Волновахского района
- Краматорскую городскую военную администрацию Краматорского района
- Кураховскую городскую военную администрацию Покровского района
- Лиманскую городскую военную администрацию Краматорского района
- Николаевскую городскую военную администрацию Краматорского района
- Святогорскую городскую военную администрацию Краматорского района
- Сиверскую городскую военную администрацию Бахмутского района
- Соледарскую городскую военную администрацию Бахмутского района
- Часовоярскую городскую военную администрацию Бахмутского района
- Черкасскую поселковую военную администрацию Краматорского района
- Шаховскую сельскую военную администрацию Покровского района.
Теги: указ, Донетчина, военно-гражданские администрации, Зеленский
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