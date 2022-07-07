Оперативная информация Генштаба ВСУ о ситуации на Донбассе

07.07.2022 09:00

Россия пытается преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Луганской областью, перемещает подразделения. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

На Славянском направлении противник пытается вести штурм. Обстрелял из ствольной артиллерии и РСЗО районы населенных пунктов Долина, Курулька, Мазановка, Богородичное, Адамовка и Чеполь.

На Краматорском направлении враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Кузьминовки и Григорьевки. Пытаясь нарушить работу системы управления и связи Сил обороны активно применяет комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли из ствольной артиллерии районы Ивано-Дарьевки, Семигорья и Углегорской ТЭС. Нанесли авиаудару недалеко от Спирного.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг оказывает огневое влияние по нашим позициям.